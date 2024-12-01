نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-12-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الساحة الكروية اليوم الأحد، 1 ديسمبر 2024، مجموعة من المباريات الهامة في مختلف الدوريات والمسابقات العالمية، حيث يترقب عشاق كرة القدم العديد من المواجهات المثيرة.

الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون على موعد مع قمة مرتقبة بين ليفربول وخصمه القوي مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة.

تعد هذه المباراة من أبرز مواجهات الموسم، حيث يسعى الفريقان لتعزيز موقعيهما في صدارة جدول الترتيب، وسط توقعات بأداء هجومي قوي من الطرفين.

ينتظر أن تشهد المواجهة تنافسًا شرسًا بين نجوم الفريقين، خاصة مع تألق محمد صلاح ورفاقه في ليفربول، مقابل القوة الجماعية التي يتميز بها مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا.

أما في الدوري الألماني، يلتقي فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم في صفوفه النجم المصري عمر مرموش، بفريق هايدنهايم ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة.

يدخل فرانكفورت المباراة بهدف استعادة نغمة الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب، فيما يأمل هايدنهايم في تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقفه في الدوري.

ويعتبر الأداء المتوقع لعمر مرموش محط أنظار الجماهير المصرية، حيث يقدم اللاعب مستويات مميزة هذا الموسم.

تقام مباريات أخرى في دوريات عالمية مختلفة، من بينها مواجهات حاسمة في الدوري الإسباني والإيطالي، مما يجعل اليوم الكروي حافلًا بالإثارة والتشويق.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد X إيفرتون – 3.30 مساء - beIN Sports HD 1

توتنهام X فولهام – 3.30 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

تشيلسي X أستون فيلا – 3.30 مساء - beIN Sports HD 2

ليفربول X مانشستر سيتي – 6 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال X جيرونا – 3 مساء - beIN Sports HD 3

ريال مدريد X خيتافي – 5.15 مساء - beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو X أتلتيك بيلباو – 7.30 مساء - beIN Sports HD 3

ريال سوسيداد X ريال بيتيس – 10 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أودينيزي X جنوى – 1.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

بارما X لاتسيو – 4 مساء - AD SPORTS Premium 2

تورينو X نابولي – 4 مساء - AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا X انتر ميلان – 7 مساء - AD SPORTS Premium 1

ليتشي X يوفنتوس – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

ماينز X هوفنهايم – 4.30 مساء - beIN Sports HD 5

هايدنهايم X آينتراخت فرانكفورت – 6.30 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مونبلييه X ليل – 4 مساء - beIN Sports HD 4

لوهافر X أنجيه – 6 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

ليون X نيس – 6 مساء - beIN Sports HD 4

تولوز X أوكسير – 6 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

مارسيليا X موناكو – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري المصري

البنك الأهلي X الاهلي – 5 مساء

إنبي X الإسماعيلي – 8 مساء

سموحة X الجونة – 8 مساء