نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة خيتافي اليوم الأحد في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بستضيف فريق ريال مدريد، منافسه فريق خيتافي، يوم الأحد 1 ديسمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد ضد خيتافي

ويتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 30 نقطة، بينما يحل فريق خيتافي في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - روديجير - راؤول أسينسيو - فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي - سيبايوس - مودريتش.

خط الهجوم: بيلينجهام - مبابي - إبراهيم دياز.