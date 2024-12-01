الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق خيتافي، ضيفا على حساب فريق ريال مدريد، يوم الأحد 1 ديسمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

تذاع تلك المباراة بين فريقي ريال مدريد ضد خيتافي عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الليجا.

قائمة ريال مدريد لمباراة خيتافي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، راؤول أسينسيو، لورينزو أجوادو، ديجو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر، داني سيبايوس، تشيما أندريس.

وفي الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، براهيم دياز.

ويعاني ريال مدريد من غيابات في صفوفه بسبب الإصابات، ويغيب عن القائمة المستدعاة كل من: ديفيد ألابا، ايدير ميليتاو، داني كارفخال، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، وفينيسيوس جونيور

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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