نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق خيتافي، ضيفا على حساب فريق ريال مدريد، يوم الأحد 1 ديسمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

تذاع تلك المباراة بين فريقي ريال مدريد ضد خيتافي عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الليجا.

قائمة ريال مدريد لمباراة خيتافي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، راؤول أسينسيو، لورينزو أجوادو، ديجو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر، داني سيبايوس، تشيما أندريس.

وفي الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، براهيم دياز.

ويعاني ريال مدريد من غيابات في صفوفه بسبب الإصابات، ويغيب عن القائمة المستدعاة كل من: ديفيد ألابا، ايدير ميليتاو، داني كارفخال، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، وفينيسيوس جونيور