من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي؟.. صراع ناري بين الكبار

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي الذي يتنافس فيه العديد من نجوم الكرة العالمية على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي؟.. صراع ناري بين الكبار

مازال النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي يحتل صدارة جدول هدافي البريميرليج برصيد 12 هدف. وواصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول مطاردته للنجم النرويجي في جدول هدافي البريميرليج، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 10 أهداف حتى الآن.

يحتل كريس وود نجم نوتنجهام فورست نجم برينتفورد المركز الثالث برصيد 9 أهداف بينما ينفرد زميله برايان مبيومو بالمركز الرابع في جدول هدافي البريميرليج برصيد 8 أهداف.

نجح إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في التتويج بلقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي برصيد 27 هدف.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 12 هدف

2 - محمد صلاح - ليفربول - 10 أهداف

3 - كريس وود - نوتنجهام فورست - 9 أهداف

4 - برايان مبيومو - برينتفورد - 8 أهداف

5 - يوان ويسا - برينتفورد - 7 أهداف

6 - نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 7 أهداف

7 - ماتيوس كونها - وولفرهامبتون - 7 أهداف

8 - كول بالمر - تشيلسي- 7 أهداف

9 - ليام ديلاب - إيبسويتش تاون - 6 أهداف

10 - أولي واتكينز- أستون فيلا - 6 أهداف