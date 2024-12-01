ترتيب الدوري الانجليزي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والذي يشهد العديد من المباريات القوية والمثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد

توج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج العاشر في تاريخه في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع آرسنال حتى آخر جولة.

مازال ليفربول يواصل احتلاله لصدارة البريميرليج برصيد 31 نقطة بينما يحتل برايتون المركز الثاني برصيد 23 نقطة وجاء مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - ليفربول 31 نقطة

2 - برايتون 23 نقطة

3- مانشستر سيتي 23 نقطة

4- تشيلسي 22 نقطة

5- آرسنال 22 نقطة

6 - توتنهام 19 نقطة

7 - نوتنجهام فورست 19 نقطة

8 - أستون فيلا 19 نقطة

9 - فولهام 18 نقطة

10 - نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

11 - برينتفورد 17 نقطة

12 - مانشستر يونايتد 16 نقطة

13 - بورنموث 15 نقطة

14 - ويستهام يونايتد 15 نقطة

15 - إيفرتون 11 نقطة

16 - ليستر سيتي 10 نقاط

17 - وولفرهامبتون 9 نقاط

18 - إيبسويتش تاون 9 نقاط

19 - كريستال بالاس 8 نقاط

20 - ساوثهامبتون 5 نقاط