نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنترميلان مع نظيره فريق فيورنتينا اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد ارتيميو فرانكي ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا

وتنطلق صافرة بداية مباراة إنترميلان وفيورنتينا مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وفيورنتينا

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6