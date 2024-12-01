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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد شبانة أن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرتقبة مساء الغد أمام نظيره غزل المحلة ستكون صعبة على الفارس الأبيض.

شبانة: مواجهة المحلة "دمها تقيل" على الزمالك لهذا السبب



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: "أن ظروف المواجهة كونها الأولى للزمالك في الدوري بعد هزيمة المصري".



وأردف: "إضافة إلى كونها ستقام على أرض غزل المحلة وجماهيره ستزيد من صعوبة المباراة وتكون "دمها تقيل" على الزملكاوية".



وواصل: "خاصة وأن المحلة منتشي بتحقيق فوزه الأول له خلال الجولة الماضية على فريق الجونة".

