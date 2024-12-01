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أحمد جودة - القاهرة - أرجأ سانفريس هيروشيما تتويج فيسيل كوبي بلقب الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم حتى الجولة الأخيرة بفضل فوزه الساحق على ضيفه كونسادول سابورو 5 /1 اليوم الأحد بالمرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

سانفريس هيروشيما يرجئ تتويج فيسيل كوبي بلقب الدوري الياباني حتى الجولة الأخيرة

وتعادل فيسيل كوبي مع مضيفه كاشيوا ريسول 1 /1 وكان ينتظر خسارة كونسادول اليوم لكي يتوج رسميا باللقب، لكن حلمه تأجل حتى الجولة الأخيرة من الموسم.

ويتصدر فيسيل كوبي جدول الترتيب برصيد 69 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سانفريس هيروشيما.

وفي الجولة الأخيرة للموسم سيلتقي فيسيل كوبي مع شونان بيلمير وسانفريس مع مضيفه جامبا أوساكا يوم الأحد المقبل، وسيكون الفوز كافيا لإعلان فيسيل كوبي بطلا للمسابقة بصرف النظر عن محصلة مباراة سانفريس مع جامبا أوساكا.

وعلى ملعب إيديون، تقدم موتسوكي كاتو بهدف لسانفريس في الدقيقة الثامنة ورد موساشي سوزوكي بهدف لكونسادول في الدقيقة 42 لكن بعدها بثلاث دقائق أضاف شونكي هيجاشي الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني أحرز تولجاي أرسلان الهدف الثالث لسانفريس من ضربة جزاء في الدقيقة 53 ثم أضاف بييروس سوتيريو الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 78 و87.