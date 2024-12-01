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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع الأهلي السعودي للاحتفاظ بصدارة ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم الاثنين عندما يستضيف استقلال طهران الإيراني ضمن منافسات الجولة السادسة وسط مطاردة سعودية عبر الهلال والنصر، في حين يدور صراع على البطاقات المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي.

أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي للاحتفاظ بالعلامة الكاملة وصراع التأهل يشتعل

ويظهر الأهلي في المسابقة القارية بصورة مختلفة عن الدوري المحلي حيث يحتل المركز السادس بفارق 13 نقطة عن الإتحاد المتصدر، في حين إنه لم يخسر بعد في خمس مباريات قارية كان آخرها الفوز على العين الإماراتي حامل اللقب 2-1 الأسبوع الماضي.

ويتبوأ الأهلي صدارة ترتيب دوري الأبطال برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال والنصر.

وسيسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز السادس والتمسّك بالعلامة الكاملة، خصوصا أنه يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، كما وإنه يستطيع أن يلعب دون ضغط بعد أن حسم مع الهلال والنصر من الجولة الماضية تأهلهم.

ويدرك الفريق أن مهمته لن تكون سهلة أمام الاستقلال الذي سيقاتل من اجل الاحتفاظ بآماله في التأهل، حيث يحتل المركز السابع برصيد 4 نقاط.

وعبّر المدرب الألماني للأهلي ماتياس يايسله عن سعادته بالفوز الأخير على الوحدة 1-0 مؤكدًا إنه فخور بتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري.

وقال يايسله "أنا فخور بالانتصار الثالث على التوالي ودون استقبال أي هدف، لا يزال لدينا مباراتين قبل التوقف، ونتمنى فيها الفوز أيضا، شعرنا بدعم الجماهير وتأثيرها".