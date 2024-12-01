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أحمد جودة - القاهرة - أكد النجم الأرجنتيني السابق سيرخيو أجويرو أنه ينتظر بفارغ الصبر مشاهدة النسخة القادمة من كأس العالم للأندية، التي ستنطلق في 15 يونيو في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة ناديين لهما مكانة خاصة في قلب أجويرو.

أجويرو ينتظر مونديال الأندية بفارغ الصبر ويثني على ميسي

وباعتباره الهداف التاريخي لمانشستر سيتي الإنجليزي، يصنف أجويرو ضمن أفضل المهاجمين الذين أنجبتهم أمريكا الجنوبية في العصر الحديث. المهاجم الملقب بـ "كون"، سيبلغ 37 عامًا قبل أيام قليلة من بداية البطولة، وكان يمكن أن يكون له دور بارز فيها لولا اعتزاله في 30 أكتوبر 2021 بعد تشخيصه بحالة خطيرة من اضطراب نبضات القلب.

حتى بعد اعتزاله، لا يزال أجويرو ينشر الفرح، كما حدث في ديسمبر 2022 عندما احتفل بفوز الأرجنتين بكأس العالم مع زملائه السابقين في ملعب لوسيل بقطر.

كان أجويرو حاضرًا أيضًا لمشاهدة مانشستر سيتي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في يونيو 2023، عندما تغلب على إنتر ميلان الإيطالي في النهائي، هذا الانتصار منح مانشستر سيتي تذكرة المشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، التي ستضم 32 فريقًا من مختلف القارات للتنافس على اللقب العالمي.

وقال أجويرو في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "سيكون من الممتع مشاهدة أفضل الأندية في العالم في مكان واحد. ستكون تجربة رائعة للجماهير واللاعبين على حد سواء، إنها بطولة جديدة يتطلع الجميع للفوز بها، وسيكون الجميع مصمم على أن يكون أول من يرفع هذا اللقب. أن تكون الأول في أي شيء هو أمر مميز، وكأس العالم للأندية ليست استثناء."

يعد أجويرو من خريجي أكاديمية إنديبندينتي للشباب وشارك لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني وهو بالكاد يبلغ 15 عامًا، ليصبح بسرعة أحد أبرز المواهب في كرة القدم الأرجنتينية، وعندما غادر إلى أوروبا بعد ثلاث سنوات، كان قد ترك بصمته مع نادي أفيانيدا وأثار إعجاب جماهيره.

بدأ أجويرو أيضًا بناء إرثه مع المنتخب الوطني، حيث فاز بذهبية أولمبياد بكين 2008 ولقب كوبا أمريكا 2021، الذي أنهى فترة طويلة من الجفاف بالنسبة للأرجنتين، كما فاز مرتين بكأس العالم تحت 20 سنة وشارك في ثلاث نسخ من كأس العالم للكبار، وحصد مع التانجو المركز الثاني في مونديال البرازيل 2014.

بعد خوضه معارك عديدة في أمريكا الجنوبية، يعرف أجويرو جوهر كرة القدم في هذه القارة جيدًا، حيث قال: "ستكون هذه المباريات في كأس العالم للأندية فرصة لإظهار عقلية وطبيعة الكرة في أمريكا الجنوبية. أتوقع أن تُظهر فرقنا قوة قتالية عالية، فهذا أمر طبيعي بالنسبة لنا نحن أبناء أمريكا الجنوبية".