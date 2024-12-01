نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره مانشستر سيتي اليوم السبت الموافق الأول من سبتمبر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتلعب المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي لحساب إطار الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

موعد مبارة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.