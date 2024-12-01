نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في البريميرليج.. صلاح ونونيز في الأمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن عناصره التقريبي

ة لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي اليوم السبت الموافق الأول من سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

موعد مبارة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة.

في حراسة المرمى: كايمهين كيليهر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد وجوميز وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون

في خط الوسط: ريان جرافنبرخ وأليكسيس ماك أليستر وكورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح ولويس دياز وداروين نوينز.

