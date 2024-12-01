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أحمد جودة - القاهرة - أفلت فريق فاسكو دي جاما من هزيمة محققة أمام ضيفه أتليتيكو جويانيينسي وتعادل معه بصعوبة شديدة 2 /2 بالمرحلة السادسة والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

فاسكو دي جاما يفرض التعادل على أتليتيكو جويانيينسي بالدوري البرازيلي

وفي باقي المباريات فاز كورينثيانز على مضيفه كريسيوما 4 /2 وباهيا على مضيفه كويابا 2 /1.

وعلى ملعب ايستاديو ساو جانيرو، تقدم أتلتيكو بهدف عن طريق لويز فيرناندو في الدقيقة 21 ثم عاد فيرناندو وسجل الهدف الثاني له وللفريق الضيف في الدقيقة 56.

ورد ماكسيم دومينجيز بهدف لفاسكو دي جاما في الدقيقة 75 ثم خطف اليكس تيكسييرا هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع مستغلا النقص العددي في صفوف الفريق الضيف بعد طرد لويز فيرناندو صاحب الهدفين في الدقيقة 86.

التعادل رفع رصيد فاسكو دي جاما إلى 44 نقطة في المركز العاشر وظل أتلتيكو في المركز الأخير برصيد 27 نقطة.