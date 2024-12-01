نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد معوض: مارسيل كولر يتحامل في الأهلي على هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن استقبال شباك الأهلي بهدفين في مباراة استاد أبيدجان أمر غير مقبول.

تصريحات سيد معوض

وقال سيد معوض خلال تصريحات تلفزيونية: اهتزاز شباك الأهلي مرتين في لقاء استاد أبيدجان أمر غير مقبول، خاصة وأن المنافس فريق متواضع فنيًا.

وأضاف: تأهل الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري للدور القادم من البطولات الإفريقية أمر طبيعي في ظل تواضع الفرق المنافسة.

وأكمل: أفشة من اللاعبين المميزين، يمتلك قدرات عالية في التسديد والمراوغة وصناعة الفرص الخطيرة على مرمى المنافس ولكنه لا يجيد أداء الأدوار الدفاعية ببراعة.

وأردف: أحيانا يتحامل مارسيل كولر على محمد مجدي أفشة خاصة عندما يقدم أداء رائع في مباراة وبعدها يعود لدكة البدلاء.