نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم كهربا.. ثلاثي الأهلي يتدخلون لحل أزمة إمام عاشور مع الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تدخل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحل أزمة إمام عاشور لاعب الفريق مع زميله الحارس الدولي محمد الشناوي، تجنبا لتفاقم الأزمة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

ثلاثي الأهلي يتدخلون لحل أزمة إمام عاشور والشناوي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك محاولات من جانب بعض لاعبي الأهلي لحل الأزمة بين إمام عاشور ومحمد الشناوي ".

وأضاف:" ما فعله إمام عاشور لا يصح، وهو ليس اللاعب الوحيد الذي يجلس على مقاعد البدلاء في النادي الأهلي، ويجب عليه الاعتذار إلى زميله محمد الشناوي".

وأوضح:" كهربا ورامي ربيعة وعمرو السولية، تدخلوا لحل الازمة بين إمام عاشور ومحمد الشناوي، ولتهدئة الوضع بينهما".

