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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصطفى زيزو، والد لاعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، عن تفاصيل المفاوضات بين إدارة النادي ونجله لتجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، مع منح اللاعب الحق في التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

والد زيزو يكشف تفاصيل اتفاق تجديد عقده مع الزمالك



وأوضح والد زيزو في تصريحات صحفية: "هناك اتفاق غير رسمي مع حسين لبيب رئيس النادي لتجديد عقد زيزو مع الزمالك، حيث يحرص اللاعب على الاستمرار مع الفريق وعدم مغادرته".

وأضاف: "لدينا عروض من أندية سعودية في الوقت الحالي، لكن رغبة زيزو الأولى هي البقاء مع الزمالك". وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسة خلال الأيام المقبلة لحسم الأمر والإعلان عن التفاصيل بشكل رسمي.

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة غزل المحلة يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نيل للمحترفين.