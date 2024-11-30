انت الأن تتابع خبر فوز شباب الأردن على معان بدوري المحترفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز فريق شباب الأردن على نظيره معان بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت السبت، على استاد البترا في مدينة الحسين للشباب ضمن الأسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل أهداف شباب الأردن ورد البري د.9، وثائر الديرباني د.54، وعبد المالك مفتاحي د.64، فيما سجل هدف معان الوحيد محمد مشة عند الدقيقة 35 من زمن اللقاء.

وتقدم شباب الأردن للمركز الخامس على سلم الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما بقي معان في المركز العاشر عند 8 نقاط.