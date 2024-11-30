انت الأن تتابع خبر الدوري الايطالي: التعادل يحكم مواجهة كومو ومونزا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة ​الدوري الايطالي​ لكرة القدم، انتهت المباراة التي جمعت بين ​كومو​ و​مونزا​ بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما مساء يوم السبت.

وكان كومو قد تمكّن من إنهاء الشوط الاول متقدما بهدف وقّعه اللاعب يانيك إنغلهارت في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، نجح مونزا في إدراك هدف التعادل حيث جاء من توقيع اللاعب جيانلوكا ​كابراري​ من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وبهذه النتيجة، بات رصيد كومو 11 نقطة في المركز الـ17، فيما بات رصيد مونزا 10 نقاط في المركز الـ19.