انت الأن تتابع خبر الدوري الالماني: فولفسبرغ يلحق الانتكاسة الرابعة برد بل على التوالي وفوز جديد لليفركوزن الأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سقط نادي ​رد بل لايبزيغ​ في المباراة الرابعة على التوالي في الموسم الحالي من ​الدوري الالماني​ لكرة القدم، بعد ان سقط في الجولة ال 12 من عمر البطولة على يد نادي فولسفبرغ في رد بل ارينا بخماسية مقابل هدف وحيد، ليتراجع بذلك رد بل الى المركز الرابع مع تقدم حامل اللقب نادي ​باير ليفركوزن​ الى المركز الثالث بعد الفوز على يونيون برلين بثنائية مقابل هدف وحيد.

وكان ​فولفسبرغ​ قد انهى النصف الاول من عمر اللقاء متقدماً بثلاثة اهداف نظيفة سجلها محمد امورا عند الدقيقتين 4 و 16، بينما سجل تياغو طوماس هدف عند الدقيقة 5، وعند الدقيقة 64 اضاف يواكيم مايل الهدف الرابع للضيوف، بينما سجل ويلي اوربن هدف اصحاب الارض الوحيد عند الدقيقة 82، وعند الدقيقة 91 سجل كيفين برنز الهدف الخامس للضيوف

في وقت فاز اوغسبورغ على بوخوم بهدف دون رد، وفاز فرايبورغ على بوروسيا مونشنغلادبخ بثلاثية مقابل هدف وحيد، وتعادل فيردر بريمن مع شتوتغارت بهدفين لكل فريق.