برشلونة يواصل السقوط في الليغا

برشلونة يواصل السقوط في الليغاخسر فريق برشلونة أمام لاس بالماس 1-2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل ثنائية لاس بالماس كلا من ساندرو راميريز في الدقيقة 49 وفابيو سيلفا في الدقيقة 67، في حين سجل هدف برشلونة لاعبه البرازيلي رافينيا في الدقيقة 61.

ولم يتمكن برشلونة من تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني، وتجمد رصيده عند 34 نقطة في صدارة ترتيب البطولة، لكنه أصبح مهدد بفقدان الصدارة لصالح ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة ولديه مباراتين أقل.

في المقابل رفع لاس بالماس رصيده إلى 15 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع عشر بشكل مؤقت لحين استكمال مباريات هذه الجولة.

وتعد هذه الخسارة هي الثالثة لفريق برشلونة هذا الموسم، حيث سبق وخسر أمام أوساسونا بأربعة أهداف مقابل اثنين في الجولة الثامنة، وخسر أمام ريال سوسييداد بهدف نظيف في الجولة الثالثة عشر.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع ريال مايوركا، ويلعب لاس بالماس مع بلد الوليد في الجولة المقبلة من منافسات البطولة.