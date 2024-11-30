التعادل الإيجابي يحسم موقعة نيوكاسل يونايتد أمام كريستال بالاس

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

تعادل نيوكاسل يونايتد أمام كريستال بالاس

وبهذه النتيجة، يحتل نيوكاسل يونايتد المركز العاشر برصيد 19 نقطة حتى الآن في جدول الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل كريستال بالاس المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.

جاء الشوط الأول متكافئا ومتعادلا بين الفريقين، حيث سيطر نيوكاسل يونايتد على مجريات اللعب في أول نصف ساعة من الشوط ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى المنافس.

في حين سيطر كريستال بالاس على باقي أحداث الشوط ولم يتمكن من تهديد مرمى نيوكاسل يونايتد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الجانبين.

وفي الشوط الثاني، سجل مارك جوهي لاعب كريستال بالاس هدف بالخطأ في مرمى فريقه لصالح نيوكاسل يونايتد.

حاول لاعبو كريستال بالاس تعديل النتيجة لصالحهم قبل نهاية المباراة حتى تمكنوا من من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 94 عندما مرر مارك جوهي تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء لزميله مونز الذي سدد الكرة برأسه في مرمى نيوكاسل يونايتد لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الجانبين.