سام مرسي يرفض ارتداء شارة دعم المثليين في مباراة إيبسويتش تاون

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أحمد جودة - القاهرة - في موقف لافت، رفض النجم المصري سام مرسي، لاعب فريق إيبسويتش تاون، ارتداء شارة دعم المثليين في مباراة الفريق أمام نوتينجهام فورست مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سام مرسي يرفض ارتداء شارة دعم المثليين

على الرغم من التزام اللاعبين الآخرين بارتداء الشارة، اختار مرسي الظهور بشارة القيادة المعتادة الخاصة به، مؤكدًا رفضه دعم المثليين بهذه الطريقة.

يُعتبر سام مرسي قائد فريق إيبسويتش تاون وأحد الأسماء البارزة في تشكيل الفريق الأول.