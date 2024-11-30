نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معسكر منتخب مصر 2007 استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأ اليوم السبت المعسكر المفتوح لمنتخب مصر مواليد 2007 تحت قيادة أسامة نبيه، وذلك في مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن التحضيرات للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة.

انطلاق معسكر منتخب مصر 2007

وشهد المعسكر حضور 32 لاعبًا، من بينهم: يوسف البشير، تامر زينهم، مروان ناصر، وإياد تامر في مركز حراسة المرمى، إلى جانب عدد من اللاعبين الآخرين في مختلف المراكز.

وكان الجهاز الفني قد نظم معسكرًا مفتوحًا سابقًا خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر، حيث تم استدعاء مجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد لإتاحة الفرصة لمتابعتهم عن قرب، في إطار الخطة الموضوعة لاكتشاف المواهب وتقييمهم بشكل شامل.