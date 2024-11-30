انت الأن تتابع خبر أول رد من البطلة السعودية هتان السيف على الجزائرية ليليا عثماني بعد التقليل منها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات القليلة الماضية ردت البطلة السعودية هتان السيف على لاعبة الملاكمة الجزائرية ليليا عثماني، وذلك بعد أن تحدثت عنها في لقاء تليفزيوني قبل النزال الذي أقيم ليلة أمس الجمعة في العاصمة السعودية الرياض ضم نهائيات دوري المقاتلين المحترفين والذي تنظمه رابطة المقاتلين المحترفين العالمية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه ووزارة الرياضة السعودية وبرعاية موسم الرياض، وذلك وفقاً لما نشرته اللاعبة هتان السيف عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

رد هتان السيف على ليليا عثماني

كتبت لاعبة الملاكمة السعودية هتان السيف عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس ” إذا أنا لاعبة مع بطلة عالم ما ننسى أنا بطلة عالم ملاكمة تايلندية 2023، بطلة عالم الألعاب القتالية 2023، بعيد الذكر عن الألقاب الأخرى إللي حصلت عليها اللهم لك الحمد” وذلك بعد أن حققت اللاعبة هتان السيف الفوز على ليليا عثماني في النزال الذي جمع بينهم ليلة أمس الجمعة وحققت هتان إنجاز كبير وتحقيق مليون دولار بعد الفوز في النزال حيث تعد هتان أول إمرأة سعودية تنضم إلى منظمة عالمية لفنون الألعاب القتالية.

حديث ليليا عثماني عن هتان السيف