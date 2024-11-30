انت الأن تتابع خبر الاهلي.. غياب المهاجم وسام أبو علي عن مباراة البنك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الاهلي من الأندية الكبرى في الدوري المصري الممتاز، حيث يتصدر الترتيب بعد ثلاث جولات حاصدا 7 نقاط ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في المباراة القادمة أمام البنك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري ويهدف الفريق للفوز لزيادة الفارق مع أقرب منافسيه في الصدارة بينما يسعى الفريق المنافس للحصول على ثلاث نقاط مهمة للبقاء في المسابقة ويترقب الجماهير المباراة التي ستكون ملئية بالتشويق لكلا الفريقين لتحديد مسار البطولة.

موعد مباراة الاهلي ضد البنك

ستقام هذه المباراة في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 1 ديسمبر على ملعب أكاديمية الشرطة.

ستنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن النظام الجديد للمسابقة في هذا الموسم يشمل تقليص عدد المباريات من 34 مباراة إلى 25 مباراة فقط لكل فريق وهذا يجعل المباريات ذات أهمية خاصة في تحديد مصير الأندية في الدوري.

كما تم تعديل موعد انتهاء المسابقة لتتناسب مع الجدول الزمني المريح للأندية.

غيابات الاهلي المؤثرة في المباراة

تشهد المباراة القادمة غياب المهاجم وسام أبو علي عن صفوف الفريق حيث تعرض لإصابة في مشط القدم خلال إحدى المباريات السابقة.

وقد أكدت التقارير الطبية أن فترة غيابه تتراوح من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع حسب حالته الصحية.

كما يغيب اللاعب طاهر محمد طاهر عن المباراة بسبب الإيقاف وهو ما يشكل غيابا مهما للفريق في خط الهجوم.

ومن جانب آخر قد يعود وسام أبو علي للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية في 14 ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة العلاج المكثف التي يخضع لها.

التشكيل المتوقع الاهلي أمام البنك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله وياسر ابرهيم ورامي ربيعة واكرم توفيق.

خط الوسط: محمد مجدي ومروان عاطية و احمد نبيل.

خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو.

المعلق المصري لمباراة الاهلي