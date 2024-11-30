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أحمد جودة - القاهرة - مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم بدون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز.. يتوجه ملايين المتابعين حول العالم لمتابعة مباراة قوية ومثيرة بين وست هام يونايتد وآرسنال، في إطار المرحلة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتُقام المباراة على ملعب لندن الأوليمبي، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفهما في جدول ترتيب الدوري.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ارسنال ووست هام يونايتد خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مواجهة مرتقبة بين وست هام يونايتد وارسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

يدخل آرسنال المباراة برغبة كبيرة في مواصلة التألق وتقديم أداء قوي يليق بإمكانيات لاعبيه، حيث يطمح الفريق اللندني للعودة إلى المسار الصحيح نحو التتويج بالبريميرليج. يحتل آرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، والفوز في هذه المباراة سيمنحه فرصة الارتقاء إلى وصافة المسابقة مؤقتًا، في انتظار قمة الجولة بين مانشستر سيتي وليفربول يوم الأحد.

أما وست هام يونايتد، الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، فيسعى لتحقيق نتيجة مرضية أمام جماهيره على ملعبه، من أجل استعادة الثقة والإبقاء على آماله في تحسين ترتيبه. ويطمح الفريق في تقديم أداء قوي يعيد له الثقة بعد نتائج متذبذبة في الجولات السابقة.

موعد مباراة وست هام يونايتد وارسنال

تُقام المباراة مساء يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024، على ملعب لندن الأوليمبي. وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة وست هام يونايتد وارسنال

يمكنكم متابعة مباراة وست هام يونايتد وآرسنال عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1، حيث سيتولى المعلق الرياضي حسن العيدروس التعليق على أحداث اللقاء.

مباراة تشهد إثارة وتنافس كبيرين

تعتبر مباراة وست هام يونايتد وآرسنال من أبرز مواجهات الجولة الثالثة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، نظرًا للتنافس الكبير بين الفريقين وحاجة كل منهما للنقاط الثلاث. من المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والحماس، تحت إدارة الحكم الخبير أنتوني تايلور وبحضور جماهيري كبير في ملعب لندن الأوليمبي.

تشكيل ارسنال المتوقع أمام وست هام يونايتد

من المتوقع أن يبدأ آرسنال مباراته بتشكيل مكون من:

- حراسة المرمى: ديفيد رايا

- خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابريل ماجاليس، ريكاردو كالافيوري

- خط الوسط الدفاعي: توماس بارتي، ديكلان رايس

- خط الوسط الهجومي: جابرييل مارتينيللي، مارتن أوديجارد، بوكايو ساكا

- خط الهجوم: كاي هافيرتز