نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز بنى سويف وتعادل لسمسطا وسقوط جولدن بالجولة 6 بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل 5 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، فيما تختتم مواجهات الجولة بإقامة مباراة وحيدة غدا الاحد القادم.



حيث سقط مركز شباب الفيوم فى فخ الخسارة بنتيجة 2/1 أمام ضيفه نادى بنى سويف بالمباراة التى جمعت بينهما بملعب ساحة الفيوم، ليتوقف رصيد مركز شباب الفيوم عند 5 نقاط فيما ارتفع رصيد نادى بنى سويف للنقطة 11 وله مباراة مؤجلة.



وسقط نادى سيلا فى فخ التعادل السلبي أمام ضيفه مركز شباب سمسطا بالمباراة التى جمعت بينهما بملعب نادى نجوم مصر، ليرتفع رصيد نادى سيلا للنقطة 13 وله مباراة مؤجلة فيما ارتفع رصيد مركز شباب سمسطا للنقطة 3.

وتعادل نادى مطرطارس أمام شقيقه مركز شباب سنورس بنتيجة 2/2 بديربي أبناء الفيوم، ليرتفع رصيد مطرطارس للنقطة 2 فيما توقف ارتفع رصيد سنورس عند 6 نقاط.

فيما سقط مركز شباب الواسطى فى فخ الخسارة بنتيجة 1/2 أمام ضيفه مركز شباب ابشواى، ليتوقف رصيد عند الواسطى 7 نقاط فيما ارتفع رصيد ابشواى للنقطة 7.



وسقط نادى جولدن جيت فى فخ الخسارة بنتيجة 1/2 أمام نظيره نادى عاملين غارب ، ليتوقف رصيد جولدن جيت عند 9 نقاط فيما ارتفع رصيد عاملين غارب للنقطة 9.

مباريات الاحد:

تختتم لقاءات الجولة باقامة مباراة وحيدة الاحد القادم حيث يستضيف نادى اهلى الغرق شقيقه نادى ابو كساة بملعب ساحة الفيوم، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز للتقدم بجدول الترتيب، حيث يحتل اهلى الغرق المركز الرابع برصيد 9 نقاط فيما يحتل ابو كساة المركز السادس برصيد 7 نقاط.



جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى سيلا 13 نقطة .

2 - نادى بنى سويف 11 نقاط.

3 - نادى جولدن جيت 9 نقاط.

4 - اهلى الغرق 9 نقاط.

5 - نادى عاملين غارب 9 نقاط.

6 - نادى ابو كساة 7 نقاط .

7 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط.

8 - مركز شباب ابشواى 7 نقاط.

9 - مركز شباب سنورس 6 نقاط .

10 - مركز شباب الفيوم 5 نقاط.

11- مركز شباب سمسطا 3 نقاط.

12 - نادى مطرطارس 2 نقاط.