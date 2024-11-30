فوز المرج والقناطر وتعادل المطرية وهزيمة سبورتنج كاسل بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - فوز المرج و القناطر وتعادل المطرية وهزيمة سبورتنج كاسل بالقسم الثالث

أقيمت اليوم السبت، مباريات الاسبوع السابع بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث حيث أسفرت النتائج عن فوز المرج خارج ملعبه بقيادة محمد شعراوي على فريق بطا بهدف دون مقابل.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب عبد اللطيف أحمد في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

و تصدى ياسر خالد حارس المرج لركلة جزاء لبطا في الدقيقة 96 من عمر المباراة.

وفاز القناطر الخيرية على القومي بخماسية نظيفة، سجل أهداف المباراة كلا من يوسف سلامة (هدفين) ومصطفي ياسر (هدفين) وابراهيم وجيه.

إما عن باقي نتائج المباريات، فجاءت كالاتي:

المطرية 1-1 طوخ

بهتيم 0-0 رع

هليوبوليس 0/2 سبورتنج كاسل

الطيران 1-2 قليوب

النصر للتصدير 0-0 قها

ليفيلز 1-2 مدينة نصر

بينما حصل اسكو على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 13 نقطة

2- قليوب 13 نقطة

3- مدينة نصر 12 نقطة

4- رع 11 نقطة

5- المرج 11 نقطة

6- ليفيلز 10 نقاط

7- طوخ 8 نقاط

8- المطرية 8 نقاط

9- بطا 7 نقاط

10- هليوبوليس 7 نقاط

11- الطيران 6 نقاط

12- اسكو 5 نقاط

13- بهتيم 5 نقاط

14- قها 5 نقاط

15- سبورتنج كاسل 4 نقاط

16- النصر للتصدير نقطة واحدة

17- القومي دون نقاط