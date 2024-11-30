نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المثلوثي يربك حسابات جوميز قبل مواجهة غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي الزمالك أزمة جديدة قبل مباراته المرتقبة ضد غزل المحلة في الدوري الممتاز، مع تزايد الشكوك حول جاهزية المدافع التونسي حمزة المثلوثي.

المثلوثي يربك حسابات جوميز

المثلوثي تعرض لإصابة مؤلمة في القفص الصدري خلال مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ما تسبب في آلام حادة أجبرته على مغادرة الملعب قبل نهاية اللقاء.

وكشفت مصادر، أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية عاجلة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى خطورة الإصابة وفرص مشاركته في مباراة غزل المحلة.

ويستعد الزمالك لخوض المباراة يوم الاثنين القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.