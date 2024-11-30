"التعثر الثالث تواليًا".. برشلونة يسقط أمام لاس بالماس بثنائية في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره لاس بالماس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

أحداث مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني

أجرى هانز فليك مدرب برشلونة تبديلًا اضطراريًا في الدقيقة 26، حيث خرج أليخاندرو بالدي للإصابة، وشارك بدلًا منه جيرارد مارتن.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح برشلونة في الدقيقة 44 بداع التسلل على رافينيا قبل تسجيله للهدف.

ومنعت العارضة الهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة 2+45، بعد تسديدة قوية من رافينيا دياز من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن ساندرو راميريز أول أهداف اللقاء لصالح لاس بالماس في الدقيقة 49، بعد تمريرة من كبريان إلى زميله راميريز الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس إينياكي بينيا.

ونجح رافينيا دياز في تسجيل هدف التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 61، بعد تمريرة من بيدري إلى رافينيا الذي سدد تسديدة أرضية صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع فابيو سيلفا أن يسجل الهدف الثاني لصالح لاس بالماس في الدقيقة 67، بعد تمريرة من مونيوز إلى سيلفا الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 34 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في لقاء وخسارة ثلاث مواجهات، فيما يحتل فريق لاس بالماس المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة ثماني مباريات.