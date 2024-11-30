نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب البنك يُحذر لاعبيه من ثلاثي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد طارق مصطفى، مدرب فريق البنك الأهلي، جلسة تحفيزية مع لاعبيه في إطار التحضير لمباراة الأهلي المرتقبة غدًا الأحد في الساعة الخامسة مساءً، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري، والتي ستُقام على ستاد السلام.

مدرب البنك يُحذر لاعبيه من ثلاثي الأهلي

وأكد مصطفى للاعبين ضرورة الحذر من ثلاثي الأهلي: حسين الشحات، كهربا، وأفشة، مشددًا على أهمية تنفيذ الواجبات الدفاعية بشكل مثالي.

كما نبههم إلى أن الأهلي يدخل المباراة بهدف الفوز بعد تعادله في الجولة الماضية مع الاتحاد السكندري، مما يجعله يسعى لتحقيق النقاط الثلاث.

من جهة أخرى، يعمل طارق مصطفى على تصحيح الأخطاء الدفاعية في الفريق قبل المواجهة، حيث يعاني البنك الأهلي من تراجع في الأداء الدفاعي بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الزمالك 3-2، ثم التعادل السلبي مع فاركو، وأخيرًا الخسارة من بيراميدز 3-1 في الجولة الماضية.