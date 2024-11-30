17 ديسمبر القادم .. سحب قرعة البطولة الخليجية الـ 41 للأندية أبطال الكؤوس بمسقط

وجه الاتحاد العماني لكرة اليد الدعوة إلى الاتحادات الخليجية لدعوة ممثليها لحضور حفل سحب قرعة البطولة الخليجية الـ 41 للأندية أبطال الكؤوس، التي تستضيفها سلطنة عمان ممثلة بنادي عمان خلال الفترة من 15 إلى 24 فبراير 2025 م، وذلك يوم السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل تحت رعاية سعادة سلطان بن حميد الحوسني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الخابورة رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة اليد السابق في الساعة الثالثة عصرا بفندق سيتي سيزن الخوير بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة وجهاد بن عبدالله الشيخ رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأعضاء مجلس إدارة نادي عمان مستضيف البطولة. ويشارك في البطولة 8 أندية هي نادي عمان والسيب من سلطنة عمان ونادي النور من المملكة العربية السعودية ومن قطر ناديي الريان حامل اللقب والعربي ومن الكويت نادي الكويت ومن الإمارات نادي دبا الحصن ومن البحرين نادي النجمة وسيتم تقسيم الأندية المشاركة على مجموعتين تلعب نظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة ويصعد أول وثاني المجموعة إلى المربع الذهبي كما سيشمل حفل سحب القرعة تدشين شعار البطولة.

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