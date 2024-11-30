سائق احتياطي

الدوحة ـ أ.ف.ب: سيتولى الإستوني بول آرون دور سائق الاحتياط في فريق ألبين للفورمولا واحد لعام 2025، وفقا لما أعلنت السبت على هامش جائزة قطر الكبرى. ويخوض آرون (20 عاما) حاليا موسمه الأول في الفورمولا 2 مع فريق هايتيك، ويحتل المركز الرابع في الترتيب العام قبل مرحلتين فقط من نهاية الموسم. وقال الإيطالي فلافيو برياتوري، المستشار التنفيذي لفريق ألبين «نحن سعداء جدا بانضمام بول إلينا. هناك تجديد في الأجيال في الفورمولا واحد، كما نلاحظ مع العديد من السائقين الشباب الذين يتركون أثرا واضحا منذ وصولهم. نعتقد أن بول هو واحد من أفضل المواهب، ونتطلع لرؤيته يتطور ليصبح سائق فورمولا واحد».

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