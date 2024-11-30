اليوم.. مواجهتان فـي بطولة كأس آسيا للهوكي للشباب

منتخبنا يخسر لقاء الافتتاح أمام بنجلاديش

تتواصل اليوم منافسات بطولة كأس آسيا للهوكي للشباب وذلك بإقامة مواجهتين، حيث سيلعب في اللقاء الأول منتخبا بنجلاديش وباكستان في الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساء، بينما سيتنافس في اللقاء الثاني منتخبا الهند واليابان في الساعة السابعة مساء، وستقام كلتا المواجهتين في ملعب هوكي عمان بولاية العامرات، ويشارك في فئة الرجال 10 منتخبات، وهي: سلطنة عُمان وبنجلاديش والصين والصين تايبيه، والهند واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وباكستان وتايلاند، وتتواصل منافسات فئة الرجال الرابع من ديسمبر المقبل. وانتهت الجولة الأولى من البطولة، بتسجيل 30 هدفا في 4 لقاءات، حيث حقق منتخب كوريا فوزا على منتخب تايلاند بنتيجة 6 /‏ 2، واكتسح منتخب اليابان نظيره منتخب الصين تايبيه بـ11 هدفا دون رد، وفاز منتخب ماليزيا على منتخب الصين 5 /‏ 2، وتغلب منتخب بنجلاديش على منتخبنا الوطني بنتيجة 3 /‏ 1.

وشهدت مباراة منتخبنا الوطني ومنتخب بنجلاديش أداءً مثيرًا، حيث دخل الفريقان الربع الأول بحماسة وإصرار على حصد النقاط، في أجواء مفعمة بالحماس بحضور جماهيري يعكس أهمية هذه البطولة القارية للشباب، وبدأت المباراة بقوة هجومية من كلا الفريقين، حيث حاول منتخبنا فرض سيطرته مبكرًا مستفيدًا من دعم جماهيره على أرضه، ومن جانبهم، أظهر لاعبو بنجلاديش انضباطًا تكتيكيًا واستراتيجية دفاعية منظمة، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة لتهديد مرمى الخصم، لتنجح بنجلاديش في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب محمد حسن.

في الربع الثاني، تغيّرت ديناميكية المباراة، حيث عزز منتخبنا هجماته باستخدام الأطراف والضغط العالي، وحاول الوصول إلى مرمى الخصم في مرات عديدة، ولم يسفر عن محاولاته تسجيل أي هدف، وانتهى الربع الثاني بتقدم بنجلاديش بنتيجة 1/‏0.

ومع بداية الربع الثالث، عزز منتخب بنجلاديش نتيجة المباراة عن طريق نفس اللاعب بتسجل هدفين متتاليين، أحدهما من ركنية جزائية في الدقيقة 38، مما وضع فريقه في موقف مريح.

وفي الربع الرابع، أظهر منتخبنا الوطني روحًا قتالية وسجل هدفه الوحيد في الدقيقة 55 بواسطة ميثم الوهيبي من ركنية جزائية، لكنه لم يتمكن من تقليص الفارق أكثر، والمباراة شهدت أداءً قويًا من دفاع بنجلاديش رغم محاولات منتخبنا الوطني المتكررة للعودة، وانتهت المباراة بتفوق بنجلاديش بنتيجة 3/‏1.