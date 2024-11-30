بحارة عمان للإبحار يستعدون لخوض سباقات تحديد المستوى بصحار

ضمن فعاليات مهرجان صحار

يستعد بحّارة عُمان للإبحار لخوض سباقات تحديد المستوى يوم غدا الجمعة والسبت القادم على شواطئ ولاية صحار، مقابل حديقة اليوبيل الفضي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صحار، سيشارك في السباقات 47 بحارًا وبحارة من مختلف مدارس الإبحار الشراعي التابعة لعُمان للإبحار، للتنافس عبر فئات قوارب «الأوبتمست»، «إلكا 4»، و«إلكا 6». تهدف هذه السباقات التي تُقام تحت إشراف اللجنة العُمانية للرياضات البحرية إلى تعزيز أداء البحّارة وتطوير مهاراتهم في الإبحار الشراعي، من خلال تقديم حصص تدريبية حول كيفية التعامل مع القوارب والأشرعة في مختلف الظروف المناخية، كما تركز التدريبات أيضا على تحسين مستويات اللياقة البدنية وتعلم أفضل الممارسات الصحية وأساليب التغذية السليمة التي تساعد المدربين في تقييم أدائهم واختيار الأفضل لتمثيل سلطنة عُمان في البطولات والاستحقاقات الدولية القادمة. ومن المقرر إقامة ثلاثة سباقات كحد أقصى يومياً لكل فئة، فيما يُختتم الحدث بعد غد السبت بحفل توزيع الجوائز الذي سيُقام بعد السباق النهائي. وستُمنح الجوائز لأفضل ثلاثة متسابقين في كل فئة، بالإضافة إلى أفضل ثلاث بحّارات وأفضل ثلاثة ناشئين في فئة «الأوبتمست». يُذكر أن مهرجان صحار انطلق في 19 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 3 يناير 2025، متضمنًا فعاليات متنوعة، تشمل عروضًا مسرحية، حديقة للألعاب المائية، مدينة للألعاب الإلكترونية، بطولات رياضية، وقرية تراثية تسلط الضوء على التقاليد البدوية، الزراعية، والبحرية للمنطقة ما يجعله مقصدًا ترفيهيًا متكاملاً للأسر والزوار.