نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا مع مودرن فيوتشر بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق سيراميكا كيلوباترا لمواجهة زد بالجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا ضد مودرن فيوتشر

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعه الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد المقاولون العرب.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا ضد فيوتشر

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبوتس الناقل الرسمي لجميع مباريات اادوري الممتاز.

ترتيب الدوري قبل الجولة الرابعة بالدوري

1. الأهلي – 7 نقاط

2. بيراميدز – 7 نقاط

3. المصري البورسعيدي – 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري – 7 نقاط

5. الزمالك – 6 نقاط

6. فاركو – 4 نقاط

7. سموحة – 4 نقاط

8. غزل المحلة – 4 نقاط

9. الإسماعيلي – 4 نقاط

10. طلائع الجيش – 4 نقاط

. سيراميكا – 4 نقاط

12. مودرن فيوتشر – 3 نقاط

13. بتروجت – نقطتان

14. الجونة – نقطتان

15. زد إف سي – نقطتان

16. إنبي – نقطة واحدة

17. البنك الأهلي – نقطة واحدة

18. حرس الحدود – نقطة واحدة