انت الأن تتابع خبر مساحات سبورت: كولر يختار قائمة الأهلي أمام البنك في دوري NILE والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حدد السويسري مارسيل كوهلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة “الحمراء” لمواجهة البنك الأهلي، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري النيل.

اختار كوهلر 21 لاعباً لتشكيلة الأهلي الأولية لمواجهة البنك الأهلي، وسيحدد اختياراته نهائياً بعد المران الأخير للأحمر اليوم، المقرر في تمام الساعة الرابعة عصراً.

قائمة الأهلي تتقدم على البنك الوطني

خيارات كولر هي كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، كريم الدبيس، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، عمر الشاي، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، أفسا، وكريم نيدفيد.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم، كهربا، وسمير محمد.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في دوري النيل