عاجل.. الزمالك يطعن في حكم مستحقات باتشيكو أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمكلف بملف القضايا الخارجية، أنه قدم اليوم السبت طعنًا رسميًا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية للطعن في قرار المحكمة الخاص بمستحقات البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق.

الزمالك يطعن في حكم مستحقات باتشيكو

وفي تصريحاته، أشار أدهم إلى أن الطعن الذي قدمه يمثل آخر خطوة قانونية في قضية باتشيكو أمام المحاكم السويسرية.

وكان باتشيكو قد رفض عرض الزمالك بتقسيط مستحقاته على ثلاث دفعات، بدلًا من دفعها دفعة واحدة، وهو ما تسبب في توقف قيد النادي الأبيض.

رغم محاولات الزمالك للوصول إلى حل ودي، إلا أن باتشيكو تمسك برفض العرض.

يُذكر أن المحكمة الرياضية كانت قد حكمت لصالح باتشيكو بمستحقات متأخرة بلغت 450 ألف يورو، بالإضافة إلى 100 ألف يورو مكافآت، إلا أن المدرب البرتغالي قدم استئنافًا مطالبًا بالحصول على كامل قيمة عقده، ليصدر الحكم النهائي بمنحه 819 ألف يورو.