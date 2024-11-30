انت الأن تتابع خبر الاتفاق يرصد جوائز مميزة وفعاليات متنوعة في مباراة الاتحاد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رصدت إدارة نادي الاتفاق جوائز مميزة للجماهير، التي ستحضر مباراة الاتحاد المقرر لها اليوم السبت.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الاتفاق، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن الفعاليات المصاحبة للمباراة.

وأشار الاتفاق إلى إقامة تحديات ترفيهية، بالإضافة إلى متجر النادي، وألعاب كرنفال، وألعاب وعروض مسرحية وأنشطة رياضية، وركن للأطعمة، في ملعب إيجو.

كما سيقوم الاتفاق بتوزيع جوائز قيمة ومجانية للجماهير، لتحفيزهم على الحضور.