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رياض - احمد صلاح - بث مباشر مباراة برشلونة ضد لاس بالماس، اليوم السبت، الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد لاس بالماس، في الدوري الإسباني اليوم السبت، عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «لويس كومبانيس الأولمبي» معقل البلوجرانا.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد لاس بالماس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مباراة لاس بالماس اليوم، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك برصيد 34 نقطة من 14 مباراة خاضها «البلوجرانا» في «لا ليجا» حتى الآن، بواقع 11 انتصارًا وتعادل وحيد، وهزيمتين لكتيبة الألماني هانزي فليك.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاس بالماس، ضيفًا على برشلونة اليوم، وهو في جعبته 12 نقطة من 14 مباراة خاضها في الدوري الإسباني حتى الآن، يحتل بهم المركز السابع عشر بجدول ترتيب «لا ليجا»، بواقع 3 انتصارات ومثلهم من التعادلات، وتلقى 8 هزائم.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد لاس بالماس بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم

وتقدم «الأسبوع» لقرائها ومتابعيها الأعزاء، بث مباشر لـ مباراة برشلونة ضد لاس بالماس، اليوم السبت، الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد لاس بالماس، في الدوري الإسباني اليوم السبت، عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «لويس كومبانيس الأولمبي» معقل البلوجرانا.