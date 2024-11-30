نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة لاس بالماس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة لاس بالماس في المباراة التي ستقام عصر اليوم السبت على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ولاس بالماس في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة لاس بالماس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بابلو جافي، بيدري جونزاليس، بابلو توري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، فيرمين لوبيز.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد لاس بالماس عصر اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.