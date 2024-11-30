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هاني أبو ريدة: بدأنا العمل الفوري لعودة الجماهير بالسعة الكاملة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس هاني أبوريدة، عن عمله في البدء الفوري للعودة الكاملة للجماهير في المدرجات والتنسيق مع جميع الجهات بما فيها الوزارة والرعاة وشركة تذكرتي ووسائل الإعلام والأجهزة المختلفة.

أبو ريدة يعمل على عودة الجماهير للمدرجات بالسعة الكاملة

ويأتي ذلك لمناقشة ومعالجة أسباب إحجام الجماهير عن حضور المباريات ودعم المنتخبات الوطنية، وتوفير أجواء مريحة لتجربة دخول الاستاد.

وأكد أبوريدة على أن مجلسه سيعمل على تطوير كافة الإدارات داخل الاتحاد وفقًا لأحدث الأدوات والمعايير، وتطوير إدارة الإعلام والمسابقات وشئون اللاعبين وغيرها من الملفات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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