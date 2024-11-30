نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كريستال بالاس أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس مع ضيفه نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت 30-11-2024 على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي.

ويحتل كريستال بالاس المركز التاسع عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة ست مواجهات، فيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة أربع مواجهات.

موعد مباراة كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.