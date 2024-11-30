اللجنة الأولمبية المصرية تعتمد أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الجيت كوني دو

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أحمد جودة - القاهرة - اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الاتحاد المصري للجيت كوني دو لاختيار مجلس إدارة جديدة خلال الفترة من 2024 إلى 2028.

ويتنافس على منصب رئيس الاتحاد ثلاثة مرشحين وهم عادل حسن، إيمان عبد الواحد، سمير صبري، فيما فاز بالتزكية هاني أحمد فوزي بمنصب أمين الصندوق.

فيما يتنافس على مقعد عضوية مجلس الإدارة 10 مرشحين لاختيار 7 أعضاء منهم وهم: تامر محمد حسين، أحمد محمد حسن، أشرف عبد العزيز علي، إسلام عبد السلام قاسم، رمضان علي أمام، أشرف محمد عبد المنعم، مصطفى كمال أحمد، عيسى إبراهيم عيسي، أحمد عبد العزيز غريب، العقيد أحمد السيد أحمد النحال.

وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد المصري للجيت كوني دو لاختيار مجلس إدارة جديد يوم السبت المقبل 7 ديسمبر 2024 بقاعة اللجنة الأولمبية المصرية باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر ويحق للتصويت 13 هيئة رياضية لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد للدورة الانتخابية 2024 حتى 2028.