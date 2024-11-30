نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي 2024-2025: الموعد والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم السعودية المباراة المرتقبة بين الاتحاد والاتفاق في إطار الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي 2024-2025، التي تقام اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.

يسعى فريق الاتحاد إلى مواصلة انتصاراته في صدارة الدوري، بينما يأمل الاتفاق في تحسين موقعه في جدول الترتيب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد في تمام الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

سيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات SSC، وتحديدًا قناة SSC EXTRA 1، حيث سيكون المعلق الرياضي عيسى الحربين مسؤولًا عن التعليق على المباراة.

أداء الفريقين في الدوري السعودي

الاتحاد

يدخل الاتحاد المباراة وهو متصدر لجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة من 11 مباراة، حيث حقق 10 انتصارات وهزيمة واحدة، فبعد خسارة الهلال في الجولة الماضية أمام الخليج، يطمح الاتحاد لمواصلة تألقه وحسم نقاط المباراة لتعزيز صدارته.

الاتفاق

يحتل الاتفاق المركز 13 في الدوري برصيد 12 نقطة فقط، إذ فاز في 3 مباريات، وتعادل في 3، وتعرض لـ 5 هزائم، ويسعى الفريق لتحقيق فوز هام على أرضه لتحسين مركزه في الجدول.

التشكيل المتوقع لفريقي الاتحاد والاتفاق