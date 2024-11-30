نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره لاس بالماس اليوم السبت الموافق الثلاثين من نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتلعب المواجهة المرتقبة بين برشلونة ولاس بالماس لحساب إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

موعد مبارة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإيطالي

تذاع مباراة برشلونة ضد باس بالماس عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية، كونها الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.