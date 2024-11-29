نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم باريس سان جيرمان في طريقه للدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب أحد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، من الذهاب إلى الدوري الألماني في فترة الانتقالات الشتوية التي تفتح أبوابها في يناير المقبل.

مواني في طريقه إلى لايبزيج

ذكرت شبكة “سكاي سبورت” العالمية إن راندال كولو مواني لاعب باريس سان جيرمان يأتي على رأس قائمة صفقات آر بي لايبزيج المختصرة في ميركاتو يناير.

وأشارت الشبكة إلى أنه من الممكن أن ينتقل اللاعب من باريس سان جيرمان إلى لايبزيج في الشتاء، وفي الوقت الحالي يبدو أن الإعارة هي الخيار الأكثر ترجيحًا.

ويهتم نادي لايبزيج بضم مواني، لعدة أسباب وهي؛ أنه يعرف الدوري الألماني جيدًا، ويتمتع بالسرعة، كما أنه متعدد المهارات.

وأبدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، رغبتها في التعاقد مع كولو مواني، الذي سيكون حديث الميركاتو الشتوي في الأيام المقبلة.