نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتفوق على الطيران في دوري المحترفين لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 34 - 19، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة سيتي كلوب بمدينة السلام، ضمن مؤجلات الجولة السابعة لبطولة دوري المحترفين.

الزمالك يتفوق على الطيران

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 19 - 8، في الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 34 - 19

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا".