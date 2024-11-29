نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل ميسي ونيمار في حفل ذكرى تأسيس برشلونة الـ125 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، رسائل خاصة بمناسبة ذكرى يوم تأسيس برشلونة الـ125، اليوم الجمعة 29 نوفمبر.

ميسي: فخور بأنني كنت جزءًا من هذا النادي العريق

قال ميسي في رسالته: “أريد القول إني فخور بأن أكون جزء من هذا النادي الكبير”.

وتابع ميسي: "كنت محظوظًا إن الله ساعدني للوصول إلى هذا المكان وسمح لي بقضاء حياتي في هذا النادي المذهل".

وفي رسالته، قال نيمار: “إنه حلم أن أكون جزءًا من هذه القصة وسيبقى في قلبي إلى الأبد. لسنوات أخرى عديدة، برشلونة”.