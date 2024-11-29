الرياضة

رسائل ميسي ونيمار في حفل ذكرى تأسيس برشلونة الـ125

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، رسائل خاصة بمناسبة ذكرى يوم تأسيس برشلونة الـ125، اليوم الجمعة 29 نوفمبر.

ميسي: فخور بأنني كنت جزءًا من هذا النادي العريق

قال ميسي في رسالته: “أريد القول إني فخور بأن أكون جزء من هذا النادي الكبير”.

وتابع ميسي: "كنت محظوظًا إن الله ساعدني للوصول إلى هذا المكان وسمح لي بقضاء حياتي في هذا النادي المذهل".

وفي رسالته، قال نيمار: “إنه حلم أن أكون جزءًا من هذه القصة وسيبقى في قلبي إلى الأبد. لسنوات أخرى عديدة، برشلونة”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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