مواجهات قوية لبطا وبهتيم والقومي بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لبطا و بهتيم و القومي بالقسم الثالث

تستأنف السبت، منافسات دورى القسم الثالث، حيث ستقام مباريات الاسبوع السابع بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025.

يستضيف القناطر صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط فريق القومي صاحب المركز الأخير دون نقاط.

ويخرج رع صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط لملاقاة بهتيم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

بينما يستضيف بطا صاحب المركز السابع برصيد 7 نقاط فريق المرج صاحب المركز السادس برصيد 8 نقاط.

و يخرج طوخ صاحب المركز الثامن برصيد 7 نقاط لملاقاة المطرية صاحب المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.

ويستضيف الطيران صاحب المركز العاشر برصيد 6 نقاط فريق قليوب صاحب المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

ويستضيف ليفيلز صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط فريق مدينة نصر صاحب المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

ويخرج قها صاحب المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط لملاقاة النصر للتصدير صاحب المركز قبل الأخير دون نقاط.

و يستضيف هليوبوليس صاحب المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط فريق سبورتنج كاسل صاحب المركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط.

بينما يحصل اسكو على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- رع 10 نقاط.

2- ليفيلز 10 نقاط.

3- القناطر الخيرية 10 نقاط.

4- قليوب 10 نقاط.

5- مدينة نصر 9 نقاط.

6- المرج 8 نقاط.

7- بطا 7 نقاط.

8- طوخ 7 نقاط.

9- المطرية 7 نقاط.

10- الطيران 6 نقاط.

11- اسكو 5 نقاط.

12- سبورتنج كاسل 4 نقاط.

13- بهتيم 4 نقاط.

14- هليوبوليس 4 نقاط.

15- قها 3 نقاط.

16- النصر للتصدير دون نقاط.

17- القومي دون نقاط.