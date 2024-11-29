نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لبطا وبهتيم والقومي بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لبطا و بهتيم و القومي بالقسم الثالث
تستأنف السبت، منافسات دورى القسم الثالث، حيث ستقام مباريات الاسبوع السابع بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025.
يستضيف القناطر صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط فريق القومي صاحب المركز الأخير دون نقاط.
ويخرج رع صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط لملاقاة بهتيم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.
بينما يستضيف بطا صاحب المركز السابع برصيد 7 نقاط فريق المرج صاحب المركز السادس برصيد 8 نقاط.
و يخرج طوخ صاحب المركز الثامن برصيد 7 نقاط لملاقاة المطرية صاحب المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.
ويستضيف الطيران صاحب المركز العاشر برصيد 6 نقاط فريق قليوب صاحب المركز الرابع برصيد 10 نقاط.
ويستضيف ليفيلز صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط فريق مدينة نصر صاحب المركز الخامس برصيد 9 نقاط.
ويخرج قها صاحب المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط لملاقاة النصر للتصدير صاحب المركز قبل الأخير دون نقاط.
و يستضيف هليوبوليس صاحب المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط فريق سبورتنج كاسل صاحب المركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط.
بينما يحصل اسكو على راحة هذا الأسبوع.
ترتيب المجموعة السادسة:
1- رع 10 نقاط.
2- ليفيلز 10 نقاط.
3- القناطر الخيرية 10 نقاط.
4- قليوب 10 نقاط.
5- مدينة نصر 9 نقاط.
6- المرج 8 نقاط.
7- بطا 7 نقاط.
8- طوخ 7 نقاط.
9- المطرية 7 نقاط.
10- الطيران 6 نقاط.
11- اسكو 5 نقاط.
12- سبورتنج كاسل 4 نقاط.
13- بهتيم 4 نقاط.
14- هليوبوليس 4 نقاط.
15- قها 3 نقاط.
16- النصر للتصدير دون نقاط.
17- القومي دون نقاط.